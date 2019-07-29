Псковская автошкола лишалась 33 автомобилей за долги

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-29T16:26:00+03:00

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Псковская автошкола лишилась 33 автомобилей на многомиллионные долги. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сотрудники были вынуждены арестовать транспорт из-за того, что организация вовремя не выплатила 5 миллионов рублей долга.

Как подчеркнули судебные приставы, школа по подготовке водителей числится в списке должников с 2018 года. За это время организация около 40 раз не заплатила налоги за свою деятельность. Поэтому сотрудники УФССП были вынуждены запретить автошколе регистрировать новые транспортные средства и заморозили банковские счета организации.

Чтобы не усложнять ситуацию автошкола заплатила 2 миллиона рублей в счёт долга. Однако чтобы вернуть оставшуюся часть денег государству, приставы-исполнители арестовали машины и мотоциклы организации общей стоимостью 4 миллиона рублей.

Если автошкола не погасит долг, транспортные средства распродадут, чтобы заплатить по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU