2019-07-29T19:28:38+03:00
Общество

Михаил Ведерников отметил высокий уровень мероприятий Ганзейских дней в Пскове

Губернатор заявил, что ряд фестивалей Ганзы будут проводить в Пскове регулярно
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников: Ганза прошла на высшем уровнеМихаил Ведерников: Ганза прошла на высшем уровнеФото: Дарья ХВАТКОВА
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил высокий уровень проведения мероприятий Ганзейских Дней в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом глава региона заявил 29 июля на заседании оргкомитета 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников напомнил, что к проведению Ганзы Псковская область готовилась в течение шести лет. Подобный подход к делу помог региону достойно провести это мероприятие и собрать на культурных площадках праздника около 70 тысяч человек.

Как подчеркнули на заседании, мероприятия, прошедшие в рамках Ганзы, станут постоянными для областного центра.

- Летом город Псков может быть фестивальной столицей по ряду моментов. Псков может претендовать на то, чтобы стать точкой проведения российских хоровых детских праздников, - сказала вице-губернатор Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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