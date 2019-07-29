2019-07-29T19:39:49+03:00
Общество

Известная журналистка Божена Рынска сломала руку на фотосессии в Псковской области

Поездка в усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе закончилась переломом руки
Алиса Солнцева
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Фото: instagram.com Известная журналистка, блогер и писательница сломала руку на фотосессии в Псковской областиФото: instagram.com Известная журналистка, блогер и писательница сломала руку на фотосессии в Псковской области
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Фотосессия в усадьбе Ореховно в Пустошкинском районе обернулась для Божены Рынска переломом правой руки. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта в социальной сети «Instagram» российской журналистки Божены Рынска, травму женщина получила две недели назад.

Как оказалось, Божена Рынска спускалась по скользкой лестнице с псом Люсиком, которого впоследствии она назвала «косвенным виновником» случившегося.

Однако фотосъемки в «самом красивом месте Псковской области» усадьбе Ореховно журналистка не отменила, несмотря на двойной оскольчатый перелом. В своем аккаунте Божена Рынска признается, что терпела боль в руке на протяжении трех часов съемки.

Сейчас позади уже операция и, несмотря на то, что перелом все еще дает о себе знать, Божена Рынска пишет рассказывает в Instagram, что катается на велосипеде.

- И лето совсем не пропало, - заключает журналистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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