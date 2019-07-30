Михаил Ведерников и Андрей Турчак решили открыть в Пскове кадетский корпус в честь героев, погибших в Чечне
Реализация проектов «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и строительство кадетского корпуса в Пскове обсудили на встрече Михаил Ведерников и Андрей Турчак.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, рабочая встреча губернатора Псковской области с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» состоялась 29 июля. Предметом обсуждения стала реализация национальных и партийных проектов в нашем регионе.
В рамках проекта «Культура малой Родины» с 2019 года будет финансироваться не только ремонт Домов культуры, но и создание современных библиотек и закупка автотранспорта и оборудования для выездных концертов.
Участие в проектах поможет региону увеличить количество школьных автобусов, спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, Михаил Ведерников и Андрей Турчак будут настаивать на открытии в Пскове кадетского корпуса имени павших героев.
ИСТОЧНИК KP.RU