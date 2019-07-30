2019-07-30T10:23:43+03:00
Спорт

Псковская спортсменка завоевала серебро в чемпионате мира по рогейну

Соревнования длились 24 часа
Анна БЫСТРОВА
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Фото: http://rogaining.ru. Псковской спортсменке пришлось пройти 50 километров за сутки по горной местностиФото: http://rogaining.ru. Псковской спортсменке пришлось пройти 50 километров за сутки по горной местности
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Команда с участие псковской спортсменки завоевала серебро на чемпионате мира по рогейну. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в федерации спортивного ориентирования Псковской области, соревнования прошли 27 и 28 июля на Северо-Востоке Пиренейского полуострова Испании.

Участники из 32 стран мира собрались на территории горнолыжного курорта Ла Молина, чтобы в своих возрастных категориях побороться за звание победителя чемпионата. Псковская спортсменка Людмила Горшкова выступала в женской группе «суперветераны». В одной команде с ней были спортсменки из США и российской Республики Удмуртия.

На троих серебряным призёрам чемпионата мира по рогейну 212 лет

На троих серебряным призёрам чемпионата мира по рогейну 212 лет

Женщины преодолели за сутки более 50 километров по горной местности.

КОНКРЕТНО

Рогейн — разновидность спортивного ориентирования, которая допускает выбор пунктов назначения на карте. Главная задача спортсменов за ограниченное время посетить как можно больше точек на имеющейся схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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