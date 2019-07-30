Псковская спортсменка завоевала серебро в чемпионате мира по рогейну

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-30T10:23:43+03:00

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Команда с участие псковской спортсменки завоевала серебро на чемпионате мира по рогейну. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в федерации спортивного ориентирования Псковской области, соревнования прошли 27 и 28 июля на Северо-Востоке Пиренейского полуострова Испании.

Участники из 32 стран мира собрались на территории горнолыжного курорта Ла Молина, чтобы в своих возрастных категориях побороться за звание победителя чемпионата. Псковская спортсменка Людмила Горшкова выступала в женской группе «суперветераны». В одной команде с ней были спортсменки из США и российской Республики Удмуртия.

На троих серебряным призёрам чемпионата мира по рогейну 212 лет

Женщины преодолели за сутки более 50 километров по горной местности.

КОНКРЕТНО

Рогейн — разновидность спортивного ориентирования, которая допускает выбор пунктов назначения на карте. Главная задача спортсменов за ограниченное время посетить как можно больше точек на имеющейся схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU