2019-07-30T10:36:24+03:00
Общество

Житель Бежаниц ответит за оскорбление полицейского

Мужчину судили по статье уголовного кодекса
Алиса Солнцева
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За оскорбление представителя власти в России предусмотрена уголовная ответственностьЗа оскорбление представителя власти в России предусмотрена уголовная ответственностьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Бежаницком районе местный житель осужден за публичное оскорбление сотрудника полиции. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина признан виновным по 319-ой статье уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за публичное оскорбление представителя власти при исполнении.

В апреле 2019 года мужчина находился у себя дома не один, кто-то из присутствующих вызвал полицию. Когда приехал сотрудник, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, при свидетелях стал нецензурно выражаться и оскорблять полицейского, отреагировавшего на вызов.

Любитель «выражаться» ответил по закону. Прокуратура поддержала данное обвинение, и суд вынес приговор. Жителю Бежаницкого района судья назначил 280 часов обязательных работ. Приговор суда еще не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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