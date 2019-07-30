2019-07-30T11:08:00+03:00
Общество

В Псковской области запретили ввезти 20 тонн капусты из Республики Беларусь

Груз не прошёл фитосанитарный контроль
Анна БЫСТРОВА
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На границе России груз не прошёл фитосанитарный контрольНа границе России груз не прошёл фитосанитарный контрольФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники управления Россельхознадзора в Псковской области запретили ввоз 20 тонн белокачанной капусты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ведомство проверило машину с грузом и обнаружило нарушения российского закона.

Инцидент произошёл на границе России с Республикой Беларусь. По документам транспорт перевозил свежую капусту в Ленинградскую область. Однако на пропускном пункте близ деревни Долосцы Себежского района груз не прошёл российский фитосанитарный контроль. К тому же, специалисты Россельхознадзора выяснили, что фактический номер прицепа расходится с данными из документов.

Из-за этих нарушений машины с капустой не пустили в страну. Теперь владельца груза привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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