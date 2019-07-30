2019-07-30T12:19:39+03:00
Общество

Детскую площадку в деревне Дачное Дновского района привели в порядок

Уборкой на игровой площадке занималась Татьяна Пахомова с дновскими волонтерами
Василиса Алексеева
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Фото: Личная страница Татьяны Пахомовой в InstagramФото: Личная страница Татьяны Пахомовой в Instagram
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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» благоустройством игровой площадки занималась советник губернатора, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова вместе с волонтерами. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Приводить детскую площадку в порядок Татьяне Пахомовой помогали доброхоты из районной организации «Дно Добро».

-Спасибо Ивановой Галине Николаевне за помощь в организации этого мероприятия, результат которого будет радовать жителей и ребятишек к Дню деревни, – поблагодарила участников акции советник губернатора .

Татьяна Пахомова плинирует приянть участие в выборах главы Дновского района. 12 июля она направила в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на этот пост. Кандидатуру Татьяны Пахомовой выдвинула партия «Единая Россия». Выборы состоятся в единый день голосования - 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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