В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения завершился ремонт мемориала
В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков завершился ремонт мемориала павшим красноармейцам. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Великолукском агропромышленном холдинге, компания выполнила работы по восстановлению памятника и благоустройству прилежащей территории.
Представители Великолукского агропромышленного холдинга также заявили, что одной из главных задач своей работы считают сохранение памяти о подвигах героев времён Великой Отечественной войны, а также работу с молодёжью района в патриотическом направлении.
Представители Великолукского агрохолдинга облагородили территорию вблизи мемориала
КОНКРЕТНО
Мемориал в честь погибших героев 1941-1945 годов заложили ещё в конце войны, при этом реставрационные работы на объекте проводили в 80-х годах прошлого века. В братских могилах у подножья памятника покоятся более 670 павших воинов.
ИСТОЧНИК KP.RU