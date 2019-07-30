В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения завершился ремонт мемориала

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-30T12:34:58+03:00

В Красногородском районе завершилась реставрация мемориала в память о погибших красноармейцах

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В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков завершился ремонт мемориала павшим красноармейцам. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Великолукском агропромышленном холдинге, компания выполнила работы по восстановлению памятника и благоустройству прилежащей территории.

Представители Великолукского агропромышленного холдинга также заявили, что одной из главных задач своей работы считают сохранение памяти о подвигах героев времён Великой Отечественной войны, а также работу с молодёжью района в патриотическом направлении.

Представители Великолукского агрохолдинга облагородили территорию вблизи мемориала

КОНКРЕТНО

Мемориал в честь погибших героев 1941-1945 годов заложили ещё в конце войны, при этом реставрационные работы на объекте проводили в 80-х годах прошлого века. В братских могилах у подножья памятника покоятся более 670 павших воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU