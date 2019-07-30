Строительство трех современных лагерей планируют власти Псковской области

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-30T14:47:55+03:00

Первый такой лагерь может появиться к 2022 году

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Строительство нескольких детских загородных лагерей может скоро начаться в Псковской области.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Михаила Ведерникова. Глава региона заявил о строительстве детских лагерей 30 июля на совещании, посвященном пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях.

Губернатор сообщил, что в области на сегодня работают комплексы загородного отдыха детей, которые строились несколько десятков лет назад. Все здания, появившиеся еще в советское время надо перестраивать, а не ремонтировать, а площадки, которые есть требуется сделать более современными.

- Разом провести всю работу мы не можем, - отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что сейчас в работе несколько проектов возведения новых детских лагерей. Первым станет проект на условиях концессии с ВТБ, который планируется запустить к 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU