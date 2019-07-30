В Псковской области пожарная безопасность обеспечена во всех детских лагерях - Вера Емельянова
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила, что все детские лагеря Псковской области пожаробезопасны. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает Псковское агентство информации.
Вместе с тем, на совещании 30 июля по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях Вера Емельянова рассказала, что только в половине из них установлено видеонаблюдение, в областном бюджете требуется предусмотреть средства на установку видеокамер во всех лагерях региона.
Она также сообщила, что в Пушкиногорском районе на сегодняшний день работает один палаточный лагерь. Всего их в регионе числится три. Электроприборы, которые были дополнительно установлены в палатках отключены.
- Мы нуждаемся в аудите электрических сетей ежегодно, чтобы лагеря были безопасными и не вызывали рисков, - также отметила она.
В Хабаровском крае 22 июля в палаточном лагере произошел пожар, в результате которого погибли 4 ребенка. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU