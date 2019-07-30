К юбилею Победы В Псковской области вдвое увеличат единовременную выплату ветеранам
В честь 75-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже поддержал это предложение. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания организационного комитета «Победа» 30 июля.
По итогам принятого решения глава региона поручил уточнить детали выплат. И обратился к председателю Псковского областного собрания депутатов Александру Котову с просьбой учесть инициативу при формировании бюджета региона на 2020 год.
КОНКРЕТНО
В настоящее время ветераны Великой Отечественной войны ежегодно получают разовую выплату в размере 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU