К юбилею Победы В Псковской области вдвое увеличат единовременную выплату ветеранам

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-30T23:36:09+03:00

Теперь разовая надбавка к пенсии составил 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В честь 75-летнего юбилея со дня Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже поддержал это предложение. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания организационного комитета «Победа» 30 июля.

По итогам принятого решения глава региона поручил уточнить детали выплат. И обратился к председателю Псковского областного собрания депутатов Александру Котову с просьбой учесть инициативу при формировании бюджета региона на 2020 год.

КОНКРЕТНО

В настоящее время ветераны Великой Отечественной войны ежегодно получают разовую выплату в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU