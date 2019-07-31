2019-07-31T09:50:05+03:00
Общество

Известный певец Сергей Любавин поздравит псковичей с Днем железнодорожника

Вход на концерт известного российского артиста будет бесплатным
Алиса Солнцева
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Проникновенные песни о любви к женщине исполнит артист в День железнодорожникаПроникновенные песни о любви к женщине исполнит артист в День железнодорожникаФото: Борис КУДРЯВОВ
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В День железнодорожника псковичей порадует своим концертом российский певец Сергей Любавин. Артист является исполнителем любовно-романтических композиций собственного сочинения. Концерт состоится 4 августа в 11:00 на стадионе «747». Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе города Пскова.

Сергей Любавин – известный российский автор-исполнитель песен, лауреат премий «Шансон года» и постоянный участник фестиваля «Эх, Разгуляй!». Профессиональный вокал и чувственные песни о любви и женской красоте, исполненные вживую, не оставят равнодушными зрителей концерта.

Посетить яркий и чувственный концерт может любой желающий, вход бесплатный.

КОНКРЕТНО

День железнодорожника в России традиционно приходится на первое воскресенье августа. Впервые поздравлять служащих железной дороги было решено еще в XIX веке, приказом от 28 июня 1896 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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