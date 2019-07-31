2019-07-31T10:45:28+03:00
Происшествия

Семерых подростков из Себежского спецучилища отправили в колонию за массовые беспорядки

Они разгромили кабинеты училища и сломали нос дежурному
Анна БЫСТРОВА
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Подростков-дебоширов из Псковской области ждёт тюремное заключениеПодростков-дебоширов из Псковской области ждёт тюремное заключениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Семерых подростков из Себежского специального учебно-воспитательного училища отправили в исправительную колонию за массовые беспорядки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, несовершеннолетние молодые люди учинили дебош и драку ещё 4 марта прошлого года.

Завязка истории началась, когда один из подростков предложил своим шестверым приятелям сходить за алкоголем. Молодые люди поддержали инициативу, сбежали из спецучилища, купили спиртное и вернулись назад, чтобы выпить его. В результате алкоголь распивали не только его «добытчики», но и остальные 30 воспитанников учреждения.

Вечером все они совершили массовый побег из училища, но перед этим разгромили кабинеты и сломали нос дежурному. Полицейские задержали дебоширов и завели уголовные дела. В итоге семерым подросткам суд назначил от 2 до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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