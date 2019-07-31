Более 1 млр 100 млн рублей налогов перечислил в бюджет Великолукский агропромышленный холдинг
Более 1 миллиарда 100 миллионов рублей перечислил в виде налогов бюджеты разных уровней Великолукский агропромышленный холдинг.
Об этом «Комсомольской правде- Псков» сообщили на предприятии.
Великолукский агропромышленный холдинг является крупнейшим вертикально – интегрированным холдингом в Северо-Западного региона Российской Федерации.
За первое полугодие 2019 года предприятиее заплатило 1 млр 108 млн рублей налогов, их них 585 млн рублей поступили в региональный бюджет Псковской области. Эта сумма на 48% больше, чем выплаченная предприятием за аналогичный период в прошлом году.
Группа предприятий, входящих в Великолукский агропромышленный холдинг обеспечивает местному бюджету стабильные прогнозируемые налоговые поступления, которые важны для жизнедеятельности региона и его дальнейшего развития, отметили на предприятии.
Великолукский агропромышленный холдинг также активно участвует в сохранении памяти о подвигах героев времён Великой Отечественной войны и ведет патриотическую работу с молодёжью района ( подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU