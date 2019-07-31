2019-07-31T11:13:17+03:00
Экономика

Более 1 млр 100 млн рублей налогов перечислил в бюджет Великолукский агропромышленный холдинг

Почти 600 млн рублей поступили в региональный бюджет
Василиса Алексеева
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Великолукский агропромышленный холдинг обеспечивает гарантируемые налоговые отчисления в бюджет.Великолукский агропромышленный холдинг обеспечивает гарантируемые налоговые отчисления в бюджет.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Более 1 миллиарда 100 миллионов рублей перечислил в виде налогов бюджеты разных уровней Великолукский агропромышленный холдинг.

Об этом «Комсомольской правде- Псков» сообщили на предприятии.

Великолукский агропромышленный холдинг является крупнейшим вертикально – интегрированным холдингом в Северо-Западного региона Российской Федерации.

За первое полугодие 2019 года предприятиее заплатило 1 млр 108 млн рублей налогов, их них 585 млн рублей поступили в региональный бюджет Псковской области. Эта сумма на 48% больше, чем выплаченная предприятием за аналогичный период в прошлом году.

Группа предприятий, входящих в Великолукский агропромышленный холдинг обеспечивает местному бюджету стабильные прогнозируемые налоговые поступления, которые важны для жизнедеятельности региона и его дальнейшего развития, отметили на предприятии.

Великолукский агропромышленный холдинг также активно участвует в сохранении памяти о подвигах героев времён Великой Отечественной войны и ведет патриотическую работу с молодёжью района ( подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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