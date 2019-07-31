2019-07-31T11:26:55+03:00
Звезды

Трое псковичей заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России»

Члены жюри оценили живопись, пение и игру на музыкальных инструментах
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Жюри общероссийского конкурса признало троих псковичей молодыми дарованиямиЖюри общероссийского конкурса признало троих псковичей молодыми дарованиямиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Трое псковичей заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, участники, представлявшие регион получили на конкурсе второе и третьи места.

Прежде чем попасть в финал «Молодых дарований России», все конкурсанты в возрасте от 13 до 19 лет прошли региональные отборы. В итоге в финал конкурса попали четверо псковских участников. Лишь трое из них по итогам мероприятия заняли призовые места.

Второе место за виртуозную игру на народном музыкальном инструменте получил ученик детской музыкальной школы Алексей Манушин. Студентка областного колледжа искусств Ангелина Семёнова привезла в регион третье место в номинации «Музыкальное искусство». Третьего места на общероссийском конкурсе удостоилась и псковичка а Алёна Кошиль. Её живопись покорила членов жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1 млр 100 млн рублей налогов перечислил в бюджет Великолукский агропромышленный холдинг
Псковичей приглашают на зрелищные армейские соревнования «Десантный взвод – 2019»
Семерых подростков из Себежского спецучилища отправили в колонию за массовые беспорядки
Известный певец Сергей Любавин поздравит псковичей с Днем железнодорожника
Рыбак из Усвятского района выловил в реке мертвую косулю и заплатил за неё штраф в 120 тысяч
Запуск в Псковской области завода «Титан-Полимер» - это движение в русле химической стратегии страны — уверены эксперты
Иностранные военные тренируются в Псковской области перед соревнованиями «Десантный взвод»
К юбилею Победы В Псковской области вдвое увеличат единовременную выплату ветеранам
В Псковской области пожарная безопасность обеспечена во всех детских лагерях - Вера Емельянова
В Псковской области планируют создать специализированную медбригаду для помощи ветеранам
Строительство трех современных лагерей планируют власти Псковской области
В Красногородском районе к празднованию 75-летия со дня освобождения завершился ремонт мемориала
Детскую площадку в деревне Дачное Дновского района привели в порядок
На конкурс «Десантный взвод – 2019» псковичей доставят бесплатные автобусы
В Псковской области запретили ввезти 20 тонн капусты из Республики Беларусь
Житель Бежаниц ответит за оскорбление полицейского
Псковская спортсменка завоевала серебро в чемпионате мира по рогейну
Михаил Ведерников и Андрей Турчак решили открыть в Пскове кадетский корпус в честь героев, погибших в Чечне
Известная журналистка Божена Рынска сломала руку на фотосессии в Псковской области
В Псковской области появится отдел фестивалей
Михаил Ведерников отметил высокий уровень мероприятий Ганзейских дней в Пскове