СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-31T11:26:55+03:00

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Трое псковичей заняли призовые места на всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, участники, представлявшие регион получили на конкурсе второе и третьи места.

Прежде чем попасть в финал «Молодых дарований России», все конкурсанты в возрасте от 13 до 19 лет прошли региональные отборы. В итоге в финал конкурса попали четверо псковских участников. Лишь трое из них по итогам мероприятия заняли призовые места.

Второе место за виртуозную игру на народном музыкальном инструменте получил ученик детской музыкальной школы Алексей Манушин. Студентка областного колледжа искусств Ангелина Семёнова привезла в регион третье место в номинации «Музыкальное искусство». Третьего места на общероссийском конкурсе удостоилась и псковичка а Алёна Кошиль. Её живопись покорила членов жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU