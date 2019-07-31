2019-07-31T11:48:49+03:00
Общество

Псковские сотрудники Россельхознадзора не пустили в страну скумбрию сомнительного происхождения

На границе груз отправили назад стране-производителю
Анна БЫСТРОВА
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Жители Казахстана не попробуют скумбрию сомнительного происхождения благодаря работе псковских специалистовЖители Казахстана не попробуют скумбрию сомнительного происхождения благодаря работе псковских специалистовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Псковские сотрудники Россельхознадзора не пустили в страну 19,5 тонн скумбрии сомнительного происхождения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, мороженую рыбу транспортировали с территории Норвегии в Костанайскую область Республики Казахстан.

В связи с тем, что путь автомобилей пролегал через территорию России, псковские таможенники остановили транспорт и досмотрели его. Инспекторы Россельхознадзора отдельно проверили груз. Оказалось, что у 15 коробок с рыбой отсутствуют этикетки. А поэтому невозможно выяснить ни срок годности товара, ни его условия хранения, ни название предприятия-изготовителя.

Поэтому сотрудники управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору развернули машины и отправили груз владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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