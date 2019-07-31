В Печорском районе водитель из Эстонии убил пассажира, а затем незаконно сбежал к себе на родину

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-31T13:06:36+03:00

Эстонец испугался тюрьмы и сбежал на родину без разрешения на выезд Фото: Рамиль Галиев

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В Печорском районе Псковской области автомобилист из Эстонии убил пассажира, а затем сбежал к себе на родину. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, гражданин Эстонии и его приятель 10 июня 2018 года катались на иномарке по городу Печоры.

При этом водитель нарушал правила дорожного движения. В итоге автомобиль марки БМВ съехал в кювет и врезался в ограждение. Из-за этого пассажир иномарки погиб на месте. Виновник ДТП испугался ответственности за смерть приятеля и решил сбежать к себе на родину.

Как выяснили следователи, у мужчины не было разрешения на выезд с территории России. Поэтому он пересёк границу незаконно в неизвестном месте, избежав встречи с сотрудниками таможенного контроля.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU