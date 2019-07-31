Председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян уволился

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-31T14:09:15+03:00

Социальной сферой региона он руковдил более 10 лет

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Пост председателя комитета по социальной защите населения Псковской области покинул Армен Мнацаканян.

Каа сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области, он уволился по собственному желанию.

За многолетний труд и вклад в развитие социальной сферы региона Армена Мнацаканяна поблагодарил глава региона Михаил Ведерников. Он также вручил ему Почётную грамоту и пожелал профессиональных успехов в будущем.

Армен Липаритович Мнацаканян родился в 1964 году в Ереване. В 1986 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне – ПсковГУ), в 1997 году - Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.

Комитет по социальной защите населения Псковской области - раньше Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области - он возглавлял с 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU