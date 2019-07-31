Председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Армен Мнацаканян уволился
Пост председателя комитета по социальной защите населения Псковской области покинул Армен Мнацаканян.
Каа сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области, он уволился по собственному желанию.
За многолетний труд и вклад в развитие социальной сферы региона Армена Мнацаканяна поблагодарил глава региона Михаил Ведерников. Он также вручил ему Почётную грамоту и пожелал профессиональных успехов в будущем.
Армен Липаритович Мнацаканян родился в 1964 году в Ереване. В 1986 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне – ПсковГУ), в 1997 году - Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат экономических наук.
Комитет по социальной защите населения Псковской области - раньше Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области - он возглавлял с 2008 года.
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