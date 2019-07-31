Сергей Мезенцев зарегистрировался на выборы главы Новоржевского района
Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата на пост главы Новоржевского района. Об этом «Комсомольской правде-Псков» стало известно из официального аккаунта Сергея Мезенцева в социальной сети «Вконтакте».
На своей странице кандидат сообщает, что намерен честно пройти предвыборную кампанию без очернения своих оппонентов.
- Уже сейчас, отработав некоторое время в должности заместителя главы администрации, я четко знаю проблемы района и оцениваю его перспективы, - пишет в своем обращении кандидат. Тут же Сергей Мезенцев отмечает, что перед администрацией муниципалитета сейчас стоят сложные задачи: ремонт жилых домов, реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, ремонт дорог, заготовка дров и многое другое.
- Какая судьба ждет район - каждый вправе выбрать сам! - заключает кандидат.
На выборы главы района зарегистрировались 6 кандидатов от разных партий. Сергей Мезенцев представит на выборах 8 сентября «Единую Россию».
ИСТОЧНИК KP.RU