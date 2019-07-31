2019-07-31T16:55:32+03:00
Спорт

Более 20 спортсменов поучаствовали в соревновании по гиревому спорту в Пскове

В первенстве приняли участие спортсмены из Псковской области и близлежащих регионов
Анна БЫСТРОВА
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Соревнования были приурочены к открытию Федерации гиревого спорта в Псковской областиСоревнования были приурочены к открытию Федерации гиревого спорта в Псковской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более 20 спортсменов поучаствовали в первенстве по гиревому спорту, приуроченном ко Дню города Пскова-2019, а также открытию Федерации гиревого спорта в регионе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, соревнование прошло на площадке спортивного зала Филиала академии ФСИН России 27 июля.

В нём приняли участие молодые люди не только из Псковской области, но и из близлежащих регионов. А поддержать первое мероприятие молодой Федерации приехали всемирно известные спортсмены-гиревики из Санкт-Петербурга - Джони Бенидзе и Максим Музыкин. На псковском соревновании они более 100 раз подняли пару гирь весом по 24 килограмма.

Победителей соревнований ждали медали и грамоты

Победителей соревнований ждали медали и грамоты

КСТАТИ

Следующие соревнования по гиревому спорту пройдут в октябре 2019 года. После их проведения молодая спортивная Федерация планирует пройти аккредитацию в областном комитете по спорту. Это даст ей право присваивать спортивные разряды и вывозить сборную команду региона на всероссийские соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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