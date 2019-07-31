2019-07-31T17:49:51+03:00
Общество

Регоператор установил ещё один контейнер для сбора мусора по просьбе псковичей с улицы Герцена

Жители Запсковья беспокоились из-за нехватки места в мусорном контейнере
Анна БЫСТРОВА
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Региональный оператор по обращению с ТКО разрешил проблему избытка мусора у жителей улицы ГерценаРегиональный оператор по обращению с ТКО разрешил проблему избытка мусора у жителей улицы ГерценаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами компания «Экопром» установила ещё один контейнер для сбора мусора по просьбе псковичей с улицы Герцена. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор компании «Экопром» Сергей Пайст, в одной из групп в социальной сети «Facebook» горожане пожаловались на то, что новый мусорный контейнер близ улицы Первомайской и Застенной в два раза меньше предыдущего. Жители бы обеспокоены и тем, что пропала сетка для пластика, которую часто использовали псковичи.

Сотрудники ООО «Экопром» понаблюдали за указанным в жалобе местом и выяснили, что в ряде случаев контейнер объёмов 8 кубометров не вмещает все отходы жителей района. В связи с этим регоператор установил рядом ещё один такой контейнер.

Фото: informpskov.ru. "Экопром" установил дополнительный контейнер.

Фото: informpskov.ru. "Экопром" установил дополнительный контейнер.

Как заявил Сергей Пайст, в дальнейшем организация планирует проводить мониторинг мест для сбора коммунальных отходов, чтобы обладать точными сведениями о количестве мусора в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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