Чтобы отремонтировать все дома в регионе, сборы на капремонт должны быть выше-Сергей Грахов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-01T12:08:05+03:00

Чтобы отремонтировать все старые дома, надо повысить сборы в фонд капремонта- эксперт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собираемость по области 89%. Но это один из самых низких показателей по регионам.

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В Псковской области могут поднять плату за капитальный ремонт. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов на встрече с журналистами 1 августа.

Как пояснил Грахов, это объясняется резко возросшим количеством зданий, требующих ремонт. Псков после Великой Отечественной войны был разрушен оккупантами практически полностью. После здания строились одновременно и поэтому теперь одновременно потребовали ремонта.

- Сейчас сумма за капремонт составляет 6 рублей с квадратного метра, но чтобы отремонтировать множество зданий, нужно увеличить взносы до 40 рублей. Но к этому нужно подходить очень осторожно, - отметил Сергей Грахов.

Собираемость по области 89%. Но это один из самых низких показателей по регионам. Поэтому в комитете планируют вести претензионную работу по оплате за капремонт, но при этом рассматривают и возможность увеличения тарифа за капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU