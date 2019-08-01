2019-08-01T11:44:48+03:00
Общество

В Псковской области выявили 6 нелегальных кредиторов

Центральный Банк борется с незаконными микрозаймами
Алиса Солнцева
Поделиться:
Шесть "черных кредиторов" нашли в Псковской областиШесть "черных кредиторов" нашли в Псковской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Псковской области выявили 6 нелегальных кредиторов за первое полугодие 2019 года.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного отделения Центрального банка, отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России зарегистрировал 107 «черных кредиторов».

«Черными кредиторами» называют юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, дающих микрозаймы местным жителям без разрешения на кредитование.

Псковская область по количеству кредиторов-нелегалов не лидирует: в Санкт-Петербурге таких организаций 27, в Архангельской области – 26, в Вологодской – 20. Организаций с признаками финансовых пирамид в Псковской области не зарегистрировано вовсе.

За первые полгода по СЗФО возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных дел за нелегальное кредитование. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова отметила, что выявить противозаконную деятельность помогают обращения местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благотворительный сбор для трехлетней девочки пройдет на «Медовом фестивале» в Пскове
Два года труп пенсионера пролежал в квартире в Пскове
В псковском детском саду «Солнышко» могут установить камеры видеонаблюдения и заменить ограждения
В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова
В Псковской области с нового года тарифы ЖКХ вырастут на 4-4,5%
Княгиня Ольга и воевода Борис Иванович проведут экскурсию для псковичей
В Псковской области 55 управляющих компаний в ближайшее время могут приобрести статус банкрота
Сергей Грахов: Перевод псковичей на спецсчета — прогрессивный взгляд на капремонт дома
Чтобы отремонтировать все дома в регионе, сборы на капремонт должны быть выше-Сергей Грахов
Сети ЖКХ в Псковской области в среднем изношены на 78%
Псковичка перевела 60 тысяч рублей телефонному мошеннику
Власти города Дно потратят 17 миллионов на ремонт улицы Дзержинского