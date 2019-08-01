СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-01T11:44:48+03:00

Шесть "черных кредиторов" нашли в Псковской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Псковской области выявили 6 нелегальных кредиторов за первое полугодие 2019 года.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного отделения Центрального банка, отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России зарегистрировал 107 «черных кредиторов».

«Черными кредиторами» называют юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, дающих микрозаймы местным жителям без разрешения на кредитование.

Псковская область по количеству кредиторов-нелегалов не лидирует: в Санкт-Петербурге таких организаций 27, в Архангельской области – 26, в Вологодской – 20. Организаций с признаками финансовых пирамид в Псковской области не зарегистрировано вовсе.

За первые полгода по СЗФО возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных дел за нелегальное кредитование. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Алина Газалова отметила, что выявить противозаконную деятельность помогают обращения местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU