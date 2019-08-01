Сергей Грахов: Перевод псковичей на спецсчета — прогрессивный взгляд на капремонт дома

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-01T11:51:34+03:00

Спецсчета дают возможности жильцам самим договариваться с подрядными организациями и определять, каким будет ремонт их дома

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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой августовским нововведениям в сфере ЖКХ и капремонту, в регионе есть два вида специальных счетов: одними распоряжается фонд капремонта, а другими владеют жильцы.

- 584 дома по всей Псковской области после введения платы за капремонт организовали свои индивидуальные спецсчета. Из них 84, счёта, которым владеют жильцы, - рассказал председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Спецсчета дают возможности самим договариваться с подрядными организациями и определять, каким будет ремонт их дома. Фонд капремонта же действует более жёстко. Он уже не позволяет жильцам ремонтируемого дома выбирать, что они хотят.

- Самое большое количество денег, который собирали собственники подобных счетов - 3,5 миллиона. Чтобы заменить окна в подъездах и обновить электросети в обычной пятиэтажке нужно порядка 2 -2,5 миллионов. Эта затрата окупится в течение 2-3 лет, - подчеркнул Сергей Грахов.

ИСТОЧНИК KP.RU