2019-08-01T12:21:25+03:00
Недвижимость

В Псковской области 55 управляющих компаний в ближайшее время могут приобрести статус банкрота

Чтобы стабилизировать ситуацию комитет по ЖКХ предлагает везде установить счётчики
Анна БЫСТРОВА
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В комитете по ЖКХ и строительству считают, что установка счётчиков стабилизирует финансовое положение управляющих организацийВ комитете по ЖКХ и строительству считают, что установка счётчиков стабилизирует финансовое положение управляющих организацийФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Порядка 55 управляющих компаний региона могут обанкротиться в ближайшее время из-за того, что поставляют населению большее количество ресурсов, чем реально оплачивают люди. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» об этом заявил эксперт, член Общественной палаты Псковской области Сергей Корсаков на встрече с журналистами 1 августа. Выход из ситуации предложил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов. Он отметил, что хотя закон сейчас позволяет платить за коммунальные услуги и без использования счётчиков, нужно стремиться к установке приборов учёта во всех многоквартирных домах.

- Чтобы избежать банкротства управляющих компаний нужно пересмотреть нормативы, срок действия которых истекает в декабре 2019. Сейчас в среднем семья из четырёх человек потребляет 10-12 кубометров воды, а платит при этом за 3-4 кубометра. Получается, что ресурсоснабжающая организация и управляющие компании оказываются в минусе, - отметил Сергей Грахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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