Княгиня Ольга и воевода Борис Иванович проведут экскурсию для псковичей
В Псковской области запускают театрализованные экскурсионные программы. Гиды предстанут в образах княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича. Об этом «Комсомольской правде-Псков» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.
Необычный формат позволит погрузить гостей в эпоху, о которой идет рассказ, и преподнести исторические факты в интересной форме. Театрализованное представление запомнится зрителям и позволит лучше усвоить материал. Такие экскурсии должны войти в обиход и стать популярными на рынке туристических услуг Псковской области.
КОНКРЕТНО
Первая театрализованная экскурсия состоится в Пскове 7 августа в 16.00. Маршрут начнется от памятника княгине Ольге в Детском парке. Продолжительность экскурсионной программы 1,5 – 2 часа.
Участие бесплатное по предварительной заявке. Зарегистрироваться на экскурсию можно по электронной почте: infopunktpskov@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU