2019-08-01T12:32:17+03:00
Звезды

Княгиня Ольга и воевода Борис Иванович проведут экскурсию для псковичей

В Псковской области стартует новый проект – театрализованные экскурсии
Алиса Солнцева
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Фото: vk.com/pskovkreml60 Театрализованные экскурсии по Пскову предлагают псковичам и туристамФото: vk.com/pskovkreml60 Театрализованные экскурсии по Пскову предлагают псковичам и туристам
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В Псковской области запускают театрализованные экскурсионные программы. Гиды предстанут в образах княгини Ольги и воеводы Бориса Ивановича. Об этом «Комсомольской правде-Псков» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Необычный формат позволит погрузить гостей в эпоху, о которой идет рассказ, и преподнести исторические факты в интересной форме. Театрализованное представление запомнится зрителям и позволит лучше усвоить материал. Такие экскурсии должны войти в обиход и стать популярными на рынке туристических услуг Псковской области.

КОНКРЕТНО

Первая театрализованная экскурсия состоится в Пскове 7 августа в 16.00. Маршрут начнется от памятника княгине Ольге в Детском парке. Продолжительность экскурсионной программы 1,5 – 2 часа.

Участие бесплатное по предварительной заявке. Зарегистрироваться на экскурсию можно по электронной почте: infopunktpskov@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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