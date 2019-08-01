2019-08-01T12:51:10+03:00
Недвижимость

В Псковской области с нового года тарифы ЖКХ вырастут на 4-4,5%

Это объясняется ростом инфляции в государстве
Анна БЫСТРОВА
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Тарифы ЖКХ в Псковской области увеличат в соответствии с процентом инфляции в странеТарифы ЖКХ в Псковской области увеличат в соответствии с процентом инфляции в странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С начала 2020 года в Псковской области планируют на 4-4,5% проиндексировать тарифы ЖКХ. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой нововведениям в сфере ЖКХ, тарифы вырастут в соответствии с процентом инфляции в регионе. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече с журналистами 1 августа.

При этом председатель комитета также призвал горожан добросовестно оплачивать счета за коммунальные услуги.

- Жильё, ЖКХ, сети и оборудование — это всё мера гражданской ответственности. Будущий ремонт этого заложен в квитанциях. Неправильно пытаться сэкономить на счёт других, надеясь, что их небольшая хитрость не заметна на общем фоне. Из-за недобросовестных граждан предприятия испытывают финансовый дискомфорт, и маленькая экономия в результате накапливается для государства как снежный ком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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