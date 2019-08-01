2019-08-01T16:33:52+03:00
Общество

Украшения на все случаи жизни предлагает магазин "Алмаз" в Пскове

Наши коллеги сделали для потребителей обзор ювелирной сети
Василиса Алексеева
Поделиться:
Внимательные продавцы помогут определиться с выбором.Внимательные продавцы помогут определиться с выбором.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Свадьба, крестины, день рождения и другие памятные события не обходятся без покупки ювелирных изделий. Наши коллеги, Псковское агентство информации заглянули в магазин сети АО «Ювелирторг»в самом центре Пскова и поделились своими впечатлениями.

Магазин «Алмаз» на Советской, 9 предлагает максимально широкий ассортимент изделий и гибкие цены. В нем представлена продукция всех крупных производителей России.

В «Алмазе» вы найдете все от классических гарнитуров до авангардных украшений, отличающихся оригинальными дизайнерскими решениями: цепи и браслеты, броши, обручальные кольца, кресты и подвески, знаки зодиака, кольца и серьги. Есть изделия с драгоценными камнями, богатый выбор серебра, включая столовое, много сувенирной продукции, оригинальных изделий для детей. Здесь можно купить кувшины, стаканы, ложки и вилки всех размеров и многое другое. Найдется в Ювелиторге продукция и для верующих.

Подробнее читайте об акциях и услугах сети "Ювелирторг" ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области соберут электронный архив писем и воспоминаний участников войны
Народные хиты исполнит фолк-группа «РазноСолы» на «Медовом фестивале» в Пскове
Салоны и автомастерские Пскова готовы сделать автомобиль уникальным
Благотворительный сбор для трехлетней девочки пройдет на «Медовом фестивале» в Пскове
Два года труп пенсионера пролежал в квартире в Пскове
В псковском детском саду «Солнышко» могут установить камеры видеонаблюдения и заменить ограждения
В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова
В Псковской области с нового года тарифы ЖКХ вырастут на 4-4,5%
Княгиня Ольга и воевода Борис Иванович проведут экскурсию для псковичей
В Псковской области 55 управляющих компаний в ближайшее время могут приобрести статус банкрота
Сергей Грахов: Перевод псковичей на спецсчета — прогрессивный взгляд на капремонт дома
В Псковской области выявили 6 нелегальных кредиторов
Чтобы отремонтировать все дома в регионе, сборы на капремонт должны быть выше-Сергей Грахов
Сети ЖКХ в Псковской области в среднем изношены на 78%
Псковичка перевела 60 тысяч рублей телефонному мошеннику
Власти города Дно потратят 17 миллионов на ремонт улицы Дзержинского