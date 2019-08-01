Украшения на все случаи жизни предлагает магазин "Алмаз" в Пскове
Свадьба, крестины, день рождения и другие памятные события не обходятся без покупки ювелирных изделий. Наши коллеги, Псковское агентство информации заглянули в магазин сети АО «Ювелирторг»в самом центре Пскова и поделились своими впечатлениями.
Магазин «Алмаз» на Советской, 9 предлагает максимально широкий ассортимент изделий и гибкие цены. В нем представлена продукция всех крупных производителей России.
В «Алмазе» вы найдете все от классических гарнитуров до авангардных украшений, отличающихся оригинальными дизайнерскими решениями: цепи и браслеты, броши, обручальные кольца, кресты и подвески, знаки зодиака, кольца и серьги. Есть изделия с драгоценными камнями, богатый выбор серебра, включая столовое, много сувенирной продукции, оригинальных изделий для детей. Здесь можно купить кувшины, стаканы, ложки и вилки всех размеров и многое другое. Найдется в Ювелиторге продукция и для верующих.
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ИСТОЧНИК KP.RU