Украшения на все случаи жизни предлагает магазин "Алмаз" в Пскове

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-01T16:33:52+03:00

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Свадьба, крестины, день рождения и другие памятные события не обходятся без покупки ювелирных изделий. Наши коллеги, Псковское агентство информации заглянули в магазин сети АО «Ювелирторг»в самом центре Пскова и поделились своими впечатлениями.

Магазин «Алмаз» на Советской, 9 предлагает максимально широкий ассортимент изделий и гибкие цены. В нем представлена продукция всех крупных производителей России.

В «Алмазе» вы найдете все от классических гарнитуров до авангардных украшений, отличающихся оригинальными дизайнерскими решениями: цепи и браслеты, броши, обручальные кольца, кресты и подвески, знаки зодиака, кольца и серьги. Есть изделия с драгоценными камнями, богатый выбор серебра, включая столовое, много сувенирной продукции, оригинальных изделий для детей. Здесь можно купить кувшины, стаканы, ложки и вилки всех размеров и многое другое. Найдется в Ювелиторге продукция и для верующих.

Подробнее читайте об акциях и услугах сети "Ювелирторг" ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU