2019-08-01T16:36:22+03:00
Общество

Салоны и автомастерские Пскова готовы сделать автомобиль уникальным

Расскажем, как выделить машину из множества похожих
Анна БЫСТРОВА
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Как сделать ваше авто неповторимым? Делимся секретами!Как сделать ваше авто неповторимым? Делимся секретами!Фото: Олег ЗОЛОТО
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У каждого третьего жителя Псковской области есть собственный автомобиль. Но как выделиться среди множества одинаковых машин? Коллеги из Псковского агентства информации подготовили подборку мест, где с радостью преобразят транспортное средство и подчеркнут неповторимый вкус его владельца.

Прежде чем заняться внешним видом автомобиля, специалисты советуют заглянуть под капот «железного коня» и выяснить, всё ли с ним в порядке. Потребность в качественных запчастях удовлетворят в магазинах «рЕГИон 60» и TSKa servise.

Найти качественную резину и прочные автомобильные диски помогут в компании «Псковшина». А изменить цвет «железного коня» - в магазине «Хамелеон». Привести в порядок лакокрасочное покрытие машины можно в кузовном цехе «МАЛЯРКА». А обновить салон транспортного средства и изолировать его от шума - в автоателье «ВЕС».

КСТАТИ

После изменения внешнего вида своего автомобиля не забудьте обратиться в Госавтоинспекцию и внести уточнения в документы. На это по закону автолюбителям дают 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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