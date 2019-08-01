2019-08-01T17:50:44+03:00
Общество

Народные хиты исполнит фолк-группа «РазноСолы» на «Медовом фестивале» в Пскове

Льются песни, льется мёд
Алиса Солнцева
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Медовый фестиваль пройдет в Пскове 17 августа в Детском паркеМедовый фестиваль пройдет в Пскове 17 августа в Детском паркеФото: Александр СИДОРЕНКО
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На «Медовом фестивале» не только мед будет литься рекой, но и песни. Руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова раскрыла некоторые секреты программы мероприятия. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

40-минутный «фейерверк хитов народных песен» подготовит на медовый праздник псковская фолк-группа «РазноСолы». Контрабас и балалайка, бас-гитара и баян, неклассические ударные инструменты и гитара идут в ход у зажигательной псковской группы, имеющей репутацию «залихватской компании».

И это только часть концертной программы. «Медовый фестиваль» - яркий и полюбившийся псковичам праздник с медовой и ремесленной ярмаркой, мастер-классами, концертами и призами.

Кроме того, в этом году псковичи смогут помочь трехлетней девочке из Пскова Кире Дегтяревой, которой требуется большая сумма на курс реабилитации.

Организует фестиваль Псковское агентство информации.

КОНКРЕТНО

«Медовый фестиваль» пройдет 17 августа в Детском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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