Народные хиты исполнит фолк-группа «РазноСолы» на «Медовом фестивале» в Пскове
На «Медовом фестивале» не только мед будет литься рекой, но и песни. Руководитель спецпроектов Медиахолдинга Псковской области Дарья Никифорова раскрыла некоторые секреты программы мероприятия. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.
40-минутный «фейерверк хитов народных песен» подготовит на медовый праздник псковская фолк-группа «РазноСолы». Контрабас и балалайка, бас-гитара и баян, неклассические ударные инструменты и гитара идут в ход у зажигательной псковской группы, имеющей репутацию «залихватской компании».
И это только часть концертной программы. «Медовый фестиваль» - яркий и полюбившийся псковичам праздник с медовой и ремесленной ярмаркой, мастер-классами, концертами и призами.
Кроме того, в этом году псковичи смогут помочь трехлетней девочке из Пскова Кире Дегтяревой, которой требуется большая сумма на курс реабилитации.
Организует фестиваль Псковское агентство информации.
КОНКРЕТНО
«Медовый фестиваль» пройдет 17 августа в Детском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU