Псковичей приглашают погрузиться в эпоху Средневековья на фестивале «Железный град» [ПРОГРАММА]

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-02T10:46:17+03:00

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Старый Изборск приглашает псковичей погрузиться в эпоху Средневековья на фестивале «Железный град-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, 3 и 4 августа зрителей ждут европейские и восточные турниры XIII-XVII веков, историческое дефиле, средневековая музыка и ярмарка, конные и пешие турниры и копия грандиозного сражения. Как прошёл фестиваль в прошлом году, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Площадка фестиваля предполагает полное погружение в историю. В лагере реконструкторов гости увидят реальный быт средневекового воина. Кроме того, на фестивале будут организованы точки питания и интерактивные детские площадки.

Ярмарка мастеров откроется в Старом ИзборскеФото: Дарья ХВАТКОВА

Программа мероприятия 3 августа:

13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.

16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».

17:00 - конные состязания.

19:00 - концерт фолк-групп.

На фестивале зрители смогут погрузиться в быт Средних вековФото: Дарья ХВАТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU