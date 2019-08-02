2019-08-02T10:46:17+03:00
Звезды

Псковичей приглашают погрузиться в эпоху Средневековья на фестивале «Железный град» [ПРОГРАММА]

Зрителей ждут рыцарские турниры, ярмарка мастеров и концерт фолк-групп
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Конные и пешие сражения средневековых рыцарей ждут зрителейКонные и пешие сражения средневековых рыцарей ждут зрителейФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Старый Изборск приглашает псковичей погрузиться в эпоху Средневековья на фестивале «Железный град-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, 3 и 4 августа зрителей ждут европейские и восточные турниры XIII-XVII веков, историческое дефиле, средневековая музыка и ярмарка, конные и пешие турниры и копия грандиозного сражения. Как прошёл фестиваль в прошлом году, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Площадка фестиваля предполагает полное погружение в историю. В лагере реконструкторов гости увидят реальный быт средневекового воина. Кроме того, на фестивале будут организованы точки питания и интерактивные детские площадки.

Ярмарка мастеров откроется в Старом Изборске Фото: Дарья ХВАТКОВА

Ярмарка мастеров откроется в Старом ИзборскеФото: Дарья ХВАТКОВА

Программа мероприятия 3 августа:

13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.

15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.

16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».

17:00 - конные состязания.

19:00 - концерт фолк-групп.

На фестивале зрители смогут погрузиться в быт Средних веков Фото: Дарья ХВАТКОВА

На фестивале зрители смогут погрузиться в быт Средних вековФото: Дарья ХВАТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великих Луках двухлетний мальчик выпал из окна и погиб
Председатель комитета по строительству потребовал ускорить монтаж вытяжной системы в новой школе города Дно
Губернатор Псковской области: благодаря десантникам страна может спать спокойно
"Подарки для новорожденных" уже получили 12 псковских семей
Турнир по пляжному волейболу прошел в Пскове
На «Псковавиа» стартовало сокращение штата сотрудников
В Псковской области соберут электронный архив писем и воспоминаний участников войны
Народные хиты исполнит фолк-группа «РазноСолы» на «Медовом фестивале» в Пскове
Салоны и автомастерские Пскова готовы сделать автомобиль уникальным
Украшения на все случаи жизни предлагает магазин "Алмаз" в Пскове
Благотворительный сбор для трехлетней девочки пройдет на «Медовом фестивале» в Пскове
Два года труп пенсионера пролежал в квартире в Пскове
В псковском детском саду «Солнышко» могут установить камеры видеонаблюдения и заменить ограждения
В Пскове начался ремонт детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова
В Псковской области с нового года тарифы ЖКХ вырастут на 4-4,5%
Княгиня Ольга и воевода Борис Иванович проведут экскурсию для псковичей
В Псковской области 55 управляющих компаний в ближайшее время могут приобрести статус банкрота
Сергей Грахов: Перевод псковичей на спецсчета — прогрессивный взгляд на капремонт дома
В Псковской области выявили 6 нелегальных кредиторов
Чтобы отремонтировать все дома в регионе, сборы на капремонт должны быть выше-Сергей Грахов
Сети ЖКХ в Псковской области в среднем изношены на 78%
Псковичка перевела 60 тысяч рублей телефонному мошеннику
Власти города Дно потратят 17 миллионов на ремонт улицы Дзержинского