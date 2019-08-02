Псковичей приглашают погрузиться в эпоху Средневековья на фестивале «Железный град» [ПРОГРАММА]
Старый Изборск приглашает псковичей погрузиться в эпоху Средневековья на фестивале «Железный град-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, 3 и 4 августа зрителей ждут европейские и восточные турниры XIII-XVII веков, историческое дефиле, средневековая музыка и ярмарка, конные и пешие турниры и копия грандиозного сражения. Как прошёл фестиваль в прошлом году, можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Площадка фестиваля предполагает полное погружение в историю. В лагере реконструкторов гости увидят реальный быт средневекового воина. Кроме того, на фестивале будут организованы точки питания и интерактивные детские площадки.
Ярмарка мастеров откроется в Старом ИзборскеФото: Дарья ХВАТКОВА
Программа мероприятия 3 августа:
13:00-19:00 - средневековая ярмарка. Детская площадка. Лагерь стрельцов.
14:00 - торжественный проход и построение участников. Представление клубов.
14:20 - 15:30 - сражение по правилам маневров, дефиле исторического костюма.
15:30 - 16:00 - акустический концерт фолк-групп.
16:00 - историческая программа «XVII век в истории Изборска».
17:00 - конные состязания.
19:00 - концерт фолк-групп.
На фестивале зрители смогут погрузиться в быт Средних вековФото: Дарья ХВАТКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU