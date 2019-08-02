2019-08-02T11:07:09+03:00
Общество

"Подарки для новорожденных" уже получили 12 псковских семей

Молодым родителям из Псковского района торжественно вручили подарки
Алиса Солнцева
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Все малыши 2019 года рождения в нашем регионе получат подаркиВсе малыши 2019 года рождения в нашем регионе получат подаркиФото: Иван ВИСЛОВ
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Малыши 2019 года рождения получили подарки от губернатора. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковского района, двенадцати семьям из района вручили «Подарки для новорожденных».

Родителей новорожденных поздравили глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и начальник территориального управления Псковского района ГГУ соцзащиты населения Псковской области Марина Сафонова.

В «Подарок для новорожденного» входит сертификат на 5 тысяч рублей от фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги», открытка от губернатора и медаль «Рожденному на земле Псковской».

КОНКРЕТНО

«Подарки» вручаются семьям, дети в которых родились с 1 января 2019 года. Необходимо обратиться в территориальные органы социальной защиты Пскова, Великих Лук и центры социального обслуживания районов Псковской области.

С 1 августа вручение подарка начнется в день выписки в перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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