"Подарки для новорожденных" уже получили 12 псковских семей
Малыши 2019 года рождения получили подарки от губернатора. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковского района, двенадцати семьям из района вручили «Подарки для новорожденных».
Родителей новорожденных поздравили глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и начальник территориального управления Псковского района ГГУ соцзащиты населения Псковской области Марина Сафонова.
В «Подарок для новорожденного» входит сертификат на 5 тысяч рублей от фонда «Святой равноапостольной княгини Ольги», открытка от губернатора и медаль «Рожденному на земле Псковской».
КОНКРЕТНО
«Подарки» вручаются семьям, дети в которых родились с 1 января 2019 года. Необходимо обратиться в территориальные органы социальной защиты Пскова, Великих Лук и центры социального обслуживания районов Псковской области.
С 1 августа вручение подарка начнется в день выписки в перинатальном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU