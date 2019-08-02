Председатель комитета по строительству потребовал ускорить монтаж вытяжной системы в новой школе города Дно

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-02T11:46:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов потребовал у подрядчика ускорить монтаж вытяжной системы в столовой новой школы города Дно. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», 1 августа состоялся выезд в строящееся здание дновской школы №50. Об этом на своей странице в сети Интернет написала советник губернатора региона Татьяна Пахомова.

Она подчеркнула, что встреча прошла конструктивно. Несмотря на то, что подрядчик ведёт строительные работы беспрерывно, школу сдадут в эксплуатацию несколько позднее запланированной даты.

КОНКРЕТНО

На строительство нового здания на месте прошлого аварийного поступило более 378 миллионов рублей. Школа сможет принять порядка 500 учеников. Все они сядут за парты в новой школе уже 1 сентября 2019 года (ФОТО).

ИСТОЧНИК KP.RU