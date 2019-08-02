В Пскове ограничат остановку транспорта на время проведения «Десантного взвода-2019»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-02T13:13:47+03:00

При этом для гостей мероприятия организуют парковку рядом с полигоном

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На время проведения международного конкурса «Десантный взвод-2019» в областном центре ограничат остановку и стоянку транспорта. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подобная мера объясняется тем, что госинспекция по безопасности дорожного движения прогнозирует сильное увеличение потока машин в направлении конкурсных площадок.

Чтобы стабилизировать ситуацию, сотрудники управления ГИБДД запретят остановку и стоянку автомобилей на улице Генерала Маргелова 3 и 13 августа. При этом рядом с полигоном «Завеличье» организуют парковку на 300 мест для посетителей мероприятия.

КСТАТИ

Добраться до полигона гости смогут также на бесплатных автобусах, которые выделит комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона. Посмотреть полную программу армейских игр «Десантный взвод-2019» можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU