2019-08-02T13:53:35+03:00
Общество

Псковский ансамбль «Сказ» порадует участников и зрителей «Десантного взвода» на открытии

На открытии армейских игр выступит лучший коллектив Псковской области «Сказ»
Алиса Солнцева
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Яркий концерт ждет гостей и участников на открытии «Десантного взвода-2019»Яркий концерт ждет гостей и участников на открытии «Десантного взвода-2019»
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Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева выступит на открытии международного конкурса «Десантный взвод – 2019». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ансамбль «Сказ» известен и любим не только в родном Пскове. За 40 лет существования коллектив дал более 3,5 тысяч концертов и в России, и за ее пределами. Ансамбль носит звание лучшего коллектива области и является лауреатом международных фестивалей и конкурсов. Руководитель коллектива – обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

Организаторы армейских игр и Театрально-концертная дирекция подготовили обширную программу торжественного открытия «Десантного взвода». Что ждет псковичей уже завтра на полигоне "Завеличье" в 10.30, читайте здесь.

"Десантный взвод - 2019" - зрелищное и масштабное событие, которое соберет военных из разных стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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