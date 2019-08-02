2019-08-02T15:21:57+03:00
Здоровье

Марина Гаращенко оценила качество ремонта в больнице в Дно

Проверяющие отменили соблюдение всех санитарных норм в учреждении
Анна БЫСТРОВА
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Фото: informpskov.ru. Марина Гаращенко и Татьяна Пахомова проинспектировали обновлённую больницу в ДноФото: informpskov.ru. Марина Гаращенко и Татьяна Пахомова проинспектировали обновлённую больницу в Дно
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Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко оценила качество ремонта в дновской межрайонной больнице. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в Псковском агентстве информации, 2 августа Марина Гарашенко и советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова посетили кабинет педиатра, процедурную и прививочный кабинет.

Во время осмотра здания больницы проверяющих сопровождала главврач медучреждения Татьяна Горбунова. Она показала им отремонтированные врачебные кабинеты и обратила внимание на то, что при входе в больницу появился пандус. Главврач подчеркнула, что в холле больницы планируют установить зону отдыха с телевизором.

После осмотра объекта Марина Гаращенко отметила высокий уровень ремонтных работ. Председатель комитета по здравоохранению также подчеркнула, что в обновлённом здании соблюдены все санитарные нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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