Марина Гаращенко оценила качество ремонта в больнице в Дно
Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко оценила качество ремонта в дновской межрайонной больнице. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в Псковском агентстве информации, 2 августа Марина Гарашенко и советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова посетили кабинет педиатра, процедурную и прививочный кабинет.
Во время осмотра здания больницы проверяющих сопровождала главврач медучреждения Татьяна Горбунова. Она показала им отремонтированные врачебные кабинеты и обратила внимание на то, что при входе в больницу появился пандус. Главврач подчеркнула, что в холле больницы планируют установить зону отдыха с телевизором.
После осмотра объекта Марина Гаращенко отметила высокий уровень ремонтных работ. Председатель комитета по здравоохранению также подчеркнула, что в обновлённом здании соблюдены все санитарные нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU