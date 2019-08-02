2019-08-02T15:55:44+03:00
Общество

В каждом классе новой школы города Дно установят интерактивные доски

Необходимое оборудование уже закупили
Анна БЫСТРОВА
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В каждом классе новой дновской школы установят интерактивные доскиВ каждом классе новой дновской школы установят интерактивные доскиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В каждом классе новой школы города Дно Псковской области установят интерактивные доски. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, об этом заявила директор школы №50 Татьяна Щукина во время визита в образовательное учреждение председателя комитета по образованию региона Александра Седунова и советника главы Псковской области Татьяны Пахомовой 2 августа.

Руководитель строящегося образовательного учреждения рассказала, что школа уже приобрела всё необходимое оборудование. Помимо интерактивных досок в кабинетах обновлённая школа сможет похвастаться учебным оборудованием в библиотеке и читальном зале. Советник губернатора Татьяна Пахомова подчеркнула, что современное оборудование откроет новые горизонты для обучения детей.

КСТАТИ

В настоящее время в классах образовательного учреждения собирают мебель. В этом участвуют и родители школьников. Здание будет готово принять учеников 1 сентября. А к 10 августа завершится благоустройство пришкольной территории (ФОТО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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