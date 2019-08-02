Великолукские полицейские задержали шестерых наркоторговцев

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-02T16:51:45+03:00

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Сотрудники полиции города Великие Луки вместе со специалистами управления по контролю за оборотом запрещённых веществ задержали шестерых наркоторговцев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в преступную банду входили молодые люди от 19 до 35 лет. Они сбывали наркотики через интернет-магазин в социальной сети «Telegram».

Полицейские также установили, что наркоторговцам неоднократно помогала 31-летняя уроженка Твери. Именно она выполняла роль администратора «магазина» и рассказывала «покупателям», где найти «закладки» с запрещёнными веществами. Как оказалось, правонарушительница была официально трудоустроена маляром и воспитывала ребёнка. А помогать наркоторговцам стала в свободное время.

У молодых людей изъяли порядка 450 граммов запрещённых веществ, уже готовых к размещению в тайниках Пскова и Великих Лук. Теперь наркоторговцам грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU