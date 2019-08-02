2019-08-02T17:23:33+03:00
Общество

Во дворе на улице Юбилейной города Пскова приступили к замене асфальта

Подрядчик также обустроит там новые парковочные места
Анна БЫСТРОВА
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Фото: пресс-служба городской администрации. В Пскове начался ремонт дворовых территорийФото: пресс-служба городской администрации. В Пскове начался ремонт дворовых территорий
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Подрядная организация приступила к ремонту дворовой территории по улице Юбилейной города Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, и.п. главы города Елена Полонская проконтролировала старт ремонтных работ 2 июля.

В настоящее время подрядчик начал ремонт дорог между домом №40 по улице Коммунальной и №73А по улице Юбилейной. Строители демонтировали бордюр вдоль дороги и срезали слой старого асфальта. На обновление дороги поступило 2 миллиона 200 тысяч рублей.

На эти деньги подрядная организация заменит асфальт и бордюрный камень на участке дороги. А также, по просьбам псковичей, обустроит новые парковочные места.

Исполняющая полномочия главы города осталась довольна ходом ремонта территории. По результатам проверки Елена Полонская поблагодарила жителей района за внимание к реставрации придомовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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