2019-08-02T21:59:22+03:00
Общество

В Псковской области появится региональный образовательный центр «Сириус»

Региональный центр по работе с одаренными детьми откроется в Пскове
Алиса Солнцева
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Псковская область победила в конкурсном отборе на создание регионального центра по работе с одаренными детьми.Псковская область победила в конкурсном отборе на создание регионального центра по работе с одаренными детьми.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Центр по работе с одаренными детьми по модели «Сириуса» появится и в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде-Псков» стало известно из официального аккаунта Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram».

- «Сириус» в Псковской области? Да, это реальность! – делится в соцсети губернатор Псковской области.

Псковская область победила в конкурсном отборе на создание регионального центра, концепция и образовательные программы прошли проверку. Михаил Ведерников 2 августа обсудил детали открытия Центра с руководителем Образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.

Губернатор области отметил, что в Пскове уже налажена работа с одаренными детьми, но открытие центра по модели «Сириуса» создаст дополнительные возможности реализации способных детей и станет опорой для педагогов.

Реализация проекта намечена на 2021-2022 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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