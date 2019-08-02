В Псковской области появится региональный образовательный центр «Сириус»
Центр по работе с одаренными детьми по модели «Сириуса» появится и в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде-Псков» стало известно из официального аккаунта Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram».
- «Сириус» в Псковской области? Да, это реальность! – делится в соцсети губернатор Псковской области.
Псковская область победила в конкурсном отборе на создание регионального центра, концепция и образовательные программы прошли проверку. Михаил Ведерников 2 августа обсудил детали открытия Центра с руководителем Образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.
Губернатор области отметил, что в Пскове уже налажена работа с одаренными детьми, но открытие центра по модели «Сириуса» создаст дополнительные возможности реализации способных детей и станет опорой для педагогов.
Реализация проекта намечена на 2021-2022 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU