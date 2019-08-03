Юные гребцы из Пскова взяли золото на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-03T08:40:51+03:00

Фото: sport60.ru Юные гребцы из Пскова победили на Всероссийских соревнованиях по гребле.

Подростки из Пскова завоевали золотые медали на чемпионате по гребному спорту

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Гребцы из Пскова завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту среди девушек и юношей до пятнадцати лет. Об этом корреспондент «Комсомольской правды – Псков» узнал на официальном сайте Информационного спортивного агентства «Спорт60».

Всероссийские соревнования по гребле завершились 31 июля в Нижнем Новгороде. За звание лучших гребцов боролись 444 молодых спортсмена из двадцати одного региона России.

Псковские гребцы Артем Кисловский и Илья Безлук занимаются в детской спортивной школе «Ника» у тренера Сергея Викторовича Николаева.

Артем Кисловский и Илья Безлук заняли первое место на дистанции 1000 метров в парной двойке. Серебро у спортсменов из Калининградской области, бронза у Ростовской области.

«Комсомольская правда - Псков» желает юным спортсменам дальнейшего развития и новых побед.

ИСТОЧНИК KP.RU