Юные гребцы из Пскова взяли золото на всероссийских соревнованиях
Гребцы из Пскова завоевали золотые медали на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту среди девушек и юношей до пятнадцати лет. Об этом корреспондент «Комсомольской правды – Псков» узнал на официальном сайте Информационного спортивного агентства «Спорт60».
Всероссийские соревнования по гребле завершились 31 июля в Нижнем Новгороде. За звание лучших гребцов боролись 444 молодых спортсмена из двадцати одного региона России.
Псковские гребцы Артем Кисловский и Илья Безлук занимаются в детской спортивной школе «Ника» у тренера Сергея Викторовича Николаева.
Артем Кисловский и Илья Безлук заняли первое место на дистанции 1000 метров в парной двойке. Серебро у спортсменов из Калининградской области, бронза у Ростовской области.
«Комсомольская правда - Псков» желает юным спортсменам дальнейшего развития и новых побед.
ИСТОЧНИК KP.RU