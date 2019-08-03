2019-08-03T09:24:55+03:00
Общество

Псковские археологи ищут следы улицы Великой

Ко Дню археолога специалисты надеются показать псковичам удивительные находки
Алиса Солнцева
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Фото: instagram.com/arheologpskov. Раскоп на улице Советской в Пскове обещает интересные находки.Фото: instagram.com/arheologpskov. Раскоп на улице Советской в Пскове обещает интересные находки.
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Археологи ищут следы средневековой улицы Великой в Пскове. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в социальной сети «Instagram».

Раскоп на улице Советской в Пскове выявил следы деревянных построек. Как отмечают сотрудники Археологического центра, дерево в раскопе хорошо сохранилось, а это обещает интересные находки.

Место археологических работ – участок напротив детской музыкальной школы №1 на улице Советской, 44. Возможно, именно здесь удастся обнаружить следы древней псковской улицы Великой.

- Надеемся, что к Дню археолога нам будет, что показать вам, - обращаются к псковичам сотрудники Археологического центра Псковской области на своей странице в соцсети «Instagram».

Профессиональный праздник археологов отмечается 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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