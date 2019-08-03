2019-08-03T12:01:19+03:00
Общество

В Пскове открылся конкурс "Десантный взвод - 2019"

Международным соревнованиям «Десантный взвод» дан старт
Алиса Солнцева
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Зрелищное состязание военных пройдет с 3 по 13 августа в Псковской областиЗрелищное состязание военных пройдет с 3 по 13 августа в Псковской областиФото: Дарья ХВАТКОВА
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На полигоне «Завеличье» сегодня, 3 августа, прошло торжественное открытие международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод – 2019». Флаг конкурса «Десантный взвод – 2019» поднят.

На торжественной церемонии были представлены команды-участницы армейских игр. В 2019 году для участия в соревнованиях в Псковскую область приехали более 400 военных из 21 государства (подробнее).

На открытии состоялся праздничный концерт и прошли показательные выступления военнослужащих. (Подробнее...). Началась церемония выступлением сводного духового оркестра 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

"Десантный взвод - 2019" открыт Фото: Дарья ХВАТКОВА

"Десантный взвод - 2019" открытФото: Дарья ХВАТКОВА

Масштабным и зрелищным армейским играм «Десантный взвод» дан старт. Соревнования пройдут в 4 этапа до 13 августа. На играх можно будет увидеть десантирование взвода, марш-бросок, гонку на боевых машинах со стрельбой и преодолением препятствий, индивидуальные прыжки на точность.

Соревнования пройдут на полигонах "Завеличье", "Струги Красные" и площадке приземления в Кислово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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