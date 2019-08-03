В Пскове открылся конкурс "Десантный взвод - 2019"
На полигоне «Завеличье» сегодня, 3 августа, прошло торжественное открытие международного этапа конкурса по полевой выучке «Десантный взвод – 2019». Флаг конкурса «Десантный взвод – 2019» поднят.
На торжественной церемонии были представлены команды-участницы армейских игр. В 2019 году для участия в соревнованиях в Псковскую область приехали более 400 военных из 21 государства (подробнее).
На открытии состоялся праздничный концерт и прошли показательные выступления военнослужащих. (Подробнее...). Началась церемония выступлением сводного духового оркестра 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
"Десантный взвод - 2019" открытФото: Дарья ХВАТКОВА
Масштабным и зрелищным армейским играм «Десантный взвод» дан старт. Соревнования пройдут в 4 этапа до 13 августа. На играх можно будет увидеть десантирование взвода, марш-бросок, гонку на боевых машинах со стрельбой и преодолением препятствий, индивидуальные прыжки на точность.
Соревнования пройдут на полигонах "Завеличье", "Струги Красные" и площадке приземления в Кислово.
ИСТОЧНИК KP.RU