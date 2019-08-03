Ножевым ранением закончился конфликт подростков в соцсети в Пскове
Подросток из Пскова ударил ножом знакомого, с которым повздорил в социальной сети из-за девушки. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
18-летний пскович 29 июля поступил в больницу с ножевым ранением грудной клетки, сообщение о госпитализации получили сотрудники полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и выявил подозреваемого.
Следствие предполагает, что псковича ударил ножом 16-летний подросток из Пскова. В соцсети юноши конфликтовали из-за девушки. Обвиняемый решил лично разобраться со своим знакомым и ночью приехал к его дому с другом для выяснения отношений.
Следователи выясняют подробности дела и собирают доказательства вины подростка из Пскова.
Ранее начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников отмечал, что уровень детской преступности в Пскове в этом году вырос.
ИСТОЧНИК KP.RU