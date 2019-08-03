Ножевым ранением закончился конфликт подростков в соцсети в Пскове

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-03T14:07:08+03:00

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Подросток из Пскова ударил ножом знакомого, с которым повздорил в социальной сети из-за девушки. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

18-летний пскович 29 июля поступил в больницу с ножевым ранением грудной клетки, сообщение о госпитализации получили сотрудники полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и выявил подозреваемого.

Следствие предполагает, что псковича ударил ножом 16-летний подросток из Пскова. В соцсети юноши конфликтовали из-за девушки. Обвиняемый решил лично разобраться со своим знакомым и ночью приехал к его дому с другом для выяснения отношений.

Следователи выясняют подробности дела и собирают доказательства вины подростка из Пскова.

Ранее начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников отмечал, что уровень детской преступности в Пскове в этом году вырос.

ИСТОЧНИК KP.RU