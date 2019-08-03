2019-08-03T16:00:33+03:00
Общество

Спрятаться за камнем сигаретному вору из Пскова не удалось

Полиция задержала псковича, обворовавшего табачный павильон
Алиса Солнцева
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Сотрудники полиции задержали вора сигарет по "горячим следам".Сотрудники полиции задержали вора сигарет по "горячим следам".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пскович обворовал табачный павильон и скрылся, но полицейские задержали преступника. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 2 августа в полицию поступило сообщение о краже сигарет. 27-летний пскович разбил окно и проник в торговую точку. Частный охранник, получивший сигнал тревоги, уже не застал преступника.

На поиски вора выехала следственно-оперативная группа полиции и подключилась патрульно-постовая служба. Недалеко от места преступления сотрудники полиции обнаружили вора, который прятался от них за камнем. Сотрудники задержали и доставили в первый отдел полиции 27-летнего местного жителя Пскова, у которого нашли сумку с сигаретами.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи.

Сотрудников патрульно-постовой службы руководство управления МВД России по городу Пскову наградит за профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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