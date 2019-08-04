2019-08-04T09:05:40+03:00
Общество

Монреальский классический хор исполнит в Пскове первый русский «Реквием»

«Реквием» Осипа Козловского и «Три русские песни» Рахманинова прозвучат в исполнении канадского хора
Алиса Солнцева
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Монреальский классический хор выступит в Пскове 8 августа.Монреальский классический хор выступит в Пскове 8 августа.
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Монреальский классический хор под аккомпанемент Псковского симфонического оркестра исполнит «Реквием» Осипа Козловского и «Три русские песни» Сергея Рахманинова на концерте 8 августа. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Русско-польский композитор Осип Козловский считается создателем первого русского «Реквиема». Произведение заказал творцу польский король Станислав II, но написано оно было уже в России и прозвучало на похоронах Александра I. Выдающийся и некогда популярный русский композитор был забыт, но сегодня интерес к его судьбе и творчеству возрождается.

Канадский хор из Монреаля всегда трепетно относился к произведениям русских композиторов, особенно незаслуженно забытых. В честь своего тридцатилетия Монреальский классический хор запланировал большой гастрольный тур, куда вошел и Псков.

КОНКРЕТНО

8 августа, 19.00, Псковская областная филармония. Возрастные ограничения: 6+. Подробности на сайте филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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