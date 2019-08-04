Авиарейс «Псков – Сочи» теперь оплачивается двумя регионами пополам
Расходы на субсидирование авиарейса «Псков – Сочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора региона Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram».
Губернатор Псковской области уже договорился об этом с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Сэкономив на этом рейсе, Псковская область высвободит деньги на новый маршрут.
Губернатор отметил, что сам летел рейсом «Псков – Сочи».
- И как приятно перед посадкой слышать: «Прибываем в аэропорт “Княгиня Ольга”, а не “Кресты”», - пишет Михаил Ведерников.
Какой авиарейс появится в Пскове, пока неизвестно. Михаил Ведерников просит подписчиков высказать свое мнение. В комментариях лидируют варианты: Прибалтика, Крым (Симферополь), Калининград и Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU