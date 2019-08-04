2019-08-04T10:16:07+03:00
Общество

Авиарейс «Псков – Сочи» теперь оплачивается двумя регионами пополам

В Пскове высвободятся деньги на новый рейс
Алиса Солнцева
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Открытие какого авиарейса считаете приоритетным вы?Открытие какого авиарейса считаете приоритетным вы?Фото: Александр ГЛУЗ
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Расходы на субсидирование авиарейса «ПсковСочи» разделят пополам Псковская область и Краснодарский край. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора региона Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram».

Губернатор Псковской области уже договорился об этом с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Сэкономив на этом рейсе, Псковская область высвободит деньги на новый маршрут.

Губернатор отметил, что сам летел рейсом «Псков – Сочи».

- И как приятно перед посадкой слышать: «Прибываем в аэропорт “Княгиня Ольга”, а не “Кресты”», - пишет Михаил Ведерников.

Какой авиарейс появится в Пскове, пока неизвестно. Михаил Ведерников просит подписчиков высказать свое мнение. В комментариях лидируют варианты: Прибалтика, Крым (Симферополь), Калининград и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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