2019-08-04T11:51:50+03:00
Происшествия

В сгоревшей квартире на Инженерной обнаружили труп псковички с ножевыми ранениями

На теле погибшей 18-летней девушки обнаружены множественные ножевые ранения
Алиса Солнцева
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Подозреваемый в убийстве 18-летней псковички задержан.Подозреваемый в убийстве 18-летней псковички задержан.Фото: Олег ЗОЛОТО
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При тушении пожара на улице Инженерной в Пскове спасатели обнаружили труп 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Утром 3 августа случился пожар в доме 62а на улице Инженерной в Пскове. На месте происшествия был обнаружен труп девушки 2000 года рождения. Девушка являлась хозяйкой квартиры.

По предварительным данным, на теле девушки обнаружены ножевые ранения. Следственный отдел по городу Пскову возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователи совместно с полицейскими задержали подозреваемого в убийстве. Следователи ведут допрос и выясняют обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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