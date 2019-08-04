Известная актриса Наталья Бочкарева в день рождения посетила Псково-Печерский монастырь

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-04T14:46:24+03:00

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Наталья Бочкарева, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, провела свой день рождения в Псково-Печерском монастыре. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта актрисы в социальной сети «Instagram». Только вчера, 3 августа, Наталья Бочкарева раскрыла тайну своего праздника.

- Возможно вы подумаете, что я куда-то исчезла на свой день рождения, а тем временем я посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, колыбель Православия в России, - рассказывает актриса.

Наталья Бочкарева пишет, что посещение монастыря, общение с жителями Печор, которые «еще умудряются жить по законам человеколюбия», перевернули ее жизнь.

- Отныне мне хочется быть не просто актрисой, которая призвана развлекать зрителя, а человеком, который стремится изменить себя и менять тем самым мир вокруг себя, - описывает российская артистка изменения, которые с ней произошли.

ИСТОЧНИК KP.RU